Bebê morre após ficar três horas dentro de um carro nos EUA

Um bebê do sexo feminino morreu após ficar três horas dentro de um carro na Flórida, Estados Unidos (EUA), no último domingo, 28. De acordo com a ABC News, a criança, que tinha apenas 11 meses, ficou trancada dentro do veículo enquanto a mãe participava de um culto religioso. A mulher foi presa.

Conforme site de notícias, a polícia local recebeu, por volta das 13 horas, o relato de que havia uma criança inconsciente em um veículo na Igreja Evangélica Mount of Olives.

Quando chegaram ao local, agentes descobriram que a criança havia sido deixada no veículo por cerca de três horas, "enquanto a mãe e sua família realizavam serviços na igreja".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Naquele dia, a região apresentou temperaturas de 21º C durante o meio-dia. Dentro do carro onde a criança estava, contudo, a temperatura pode ter excedido 46º C.

Mãe da bebê foi presa, acusada de homicídio

Durante a investigação policial, foi revelado que a mãe da menina chegou atrasada a um serviço religioso que realizava na igreja e acreditava que um membro da instituição houvesse retirado a bebê do carro e levado ela para dentro do local religioso. Genitora percebeu a ausência da bebê após o fim do serviço.

Ela foi então ao veículo e encontrou sua filha inconsciente, na cadeirinha. Bebê foi encaminhado para um hospital local, mas não resistiu e veio a óbito. Causa da morte ainda não foi divulgada.

A mãe da menina tem 37 anos e foi identificada como Bulaine Molme. Ela foi presa na quinta-feira, 31, e "está sendo acusada de homicídio qualificado de uma criança".

Sobre o assunto Acidente ferroviário deixa ao menos 200 mortos e mais de 850 feridos na Índia

Petróleo fecha em alta

Chile investiga morte de milhares de aves marinhas após descartar gripe aviária