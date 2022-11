Mulher gasta mais de R$ 45 mil em 30 preenchimentos labiais para ficar parecida com boneca

Andrea Ivanova, que diz ser dona do título de "mulher com maiores lábios do mundo", foi alertada por médicos que suas obsessões com intervenções estéticas podem ter consequências fatais.

A influenciadora começou a modificar seu corpo há quatro anos atrás, em 2018. Ela já realizou 30 aplicações ácido hialurônico no lábio e afirma ter gastado mais de R$ 45 mil nos procedimentos.

Veja como Andrea era antes das intervenções:

Mulher gasta mais de R$ 45 mil para ter "os maiores lábios do mundo"

Segundo o jornal britânico Mirror, o objetivo de Andrea é ficar parecida com a boneca Bratz. Sua última intervenção facial foi um preenchimento na mandíbula, na tentativa de se tornar a mulher com o queixo mais alongado e pontiagudo do mundo.



Para atingir seu objetivo, Ivanova quer começar a fazer aplicações de ácido hialurônico em seu corpo a cada duas semanas.

Seus médicos lhe alertaram que caso continue fazendo uso desse tipo de material em seu rosto, sua saúde pode ser comprometida. Ela, no entanto, diz não ter intenção de parar, pretende fazer mais intervenções.

"Meu médico disse que acha que estou exagerando de novo com preenchimentos no queixo. Mas ele disse a mesma coisa sobre meus lábios. Estou determinada a mais, porque acho que preciso alongar e afinar o queixo. Eu quero tanto esse recorde que estou disposta a lutar por ele", disse Andrea.

Segundo o jornal norueguês Dagbladet, os lábios de Andrea são tão grandes que possuem o potencial de bloquear suas narinas.

Ela relata, inclusive, que já enfrenta dificuldades para se alimentar no dia a dia.

A jovem diz que mesmo com os riscos e as críticas, conseguiu aumentar sua autoconfiança com as intervenções corporais.



