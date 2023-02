Canadense gasta mais de R$ 500 mil para tatuar 96% do corpo

Com quase 96% do corpo coberto de tatuagens, o canadense identificado como Remy tem chamado atenção nas redes sociais. Desde que a primeira tatuagem foi feita, aos 14 anos, o homem já gastou quase R$ 530 mil e, embora possua pouco tecido dérmico descoberto, ele pretende completar os 4% que restam.

Casado e pai de um menino de 13 anos, Remy possui mais de 200 mil seguidores no Instagram. E é nesta rede social que o homem divulga seu cotidiano e expõe os desenhos que fez em sua trajetória de vida.

"Impulso" para tatuar

Em entrevista ao site britânico Daily Star, ele revelou que entende o próprio corpo como uma obra de arte, onde gastou quase 1.300 horas em sessões com tatuadores para transformá-lo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por meio de publicação em seu perfil no Instagram, Remy revela que atualmente tem o mesmo "impulso" para tatuar se comparado a sua primeira tatuagem. O canadense disse ainda que entre as partes do corpo que não estão totalmente tatuadas estão o rosto, a palma das mãos e a planta dos pés.

Aos seguidores ele declarou que a tatuagem que lhe causou mais dor quando estava sendo feita foi a que fica localizada entre as nádegas. Os desenhos, em sua maioria, são complexos para algumas pessoas que as veem, contudo Remy encontra significado para todas, ainda que não tenha compartilhado com o público.

Elogios e críticas

Além dos desenhos pelo corpo, o canadense tem piercings, alargadores e brincos no nariz e orelhas. Sua aparência, além de chamar atenção e atrair elogios, também é alvo de críticas. Algumas pessoas chegaram a dizer que seu filho, Ivan, deveria ser afastado do pai.

"Eu rebati e disse que, se a pessoa pensa assim, nunca deveria ter filhos", comentou em entrevista ao Mirror.

O menino nasceu quando Remy já estava com boa parte do corpo coberta por tatuagens. Por conta disso o homem acredita que o filho não estranhou as modificações no pai. "É completamente normal para ele. À medida que ele foi crescendo, ele se tornou indiferente (às tattoos) e isso o tornou mais tolerante com as pessoas diferentes", finalizou.

Tags