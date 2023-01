Homem gasta mais de R$ 120 mil para realizar sonho de parecer com lobo

O homem, que preferiu se manter no anonimato, disse que o sonho de se parecer com um lobo vem desde a sua infância. Veja fotos:

Enquanto algumas pessoas investem tempo e dinheiro para realizar sonhos comuns como pagar a casa própria ou viajar o mundo, outros possuem sonhos mais criativos. Um exemplo é um homem no Japão que gastou cerca de 3 milhões de ienes para realizar seu sonho de parecer um lobo.

O japonês preferiu ficar no anonimato, e sob sigilo comentou em entrevista ao jornal Hindustan Times que o desejo de "virar lobo" surgiu ainda na infância. Ele revelou ainda acreditar que esse desejo está relacionado com seu amor por animais e fantasias realistas que via na TV enquanto criança.

“Eu [sempre] sonhei em ser um [lobo], algum dia”, acrescentou. O homem investiu o equivalente a aproximadamente R$ 121 mil reais na cotação desta sexta-feira, 6 de janeiro, para realizar seu sonho.

Confira fotos do homem que gastou mais de R$ 120 para ficar parecido com lobo

Fantasia apresenta vários detalhes realistas (Foto: reprodução/Instagram)



Após inúmeras visitas ao estúdio para ajustes e medições, enfim a fantasia ficou pronta. Com o traje, o “homem-lobo” disse que seu “sonho se tornou realidade” assim que vestiu a fantasia.

“Fiquei maravilhado com meu eu transformado no espelho”, afirmou.

Empresa já realizou outra fantasia para homem que queria ser cachorro da raça colie

Ainda segundo o jornal Hindustan Times, a empresa responsável pela fantasia, a Zeppet, tem tradição na realização de fantasias realísticas de animais de tamanho humano.

A mesma fabricante do "homem-lobo" foi a responsável pela fantasia de outro japonês que gastou cerca de R$ 75 mil para realizar sonho de se 'transformar' em cachorro da raça collie.

