Sorvete mais caro do mundo custa R$ 31 mil, é feito com ouro e 2 tipos de queijos

Quanto você pagaria para tomar um sorvete? O Guinness World Records, livro dos recordes, reconheceu na última segunda-feira, 22, um sorvete de origem japonesa como sendo o mais caro do mundo. Uma bola do Byakuya, ou noite branca, é vendido por 880 mil ienes, cerca de R$ 31,5 mil segundo a cotação atual.

O alto valor da sobremesa se dá por causa dos ingredientes que o gelado leva em sua receita: folhas de ouro comestíveis, dois tipos de queijo, trufas brancas vindas da Itália - só ela custa R$ 74 mil o quilo - e borra de saquê.

“Levamos mais de 1,5 anos para desenvolver, com muitas tentativas e erros para obter o sabor certo”, contou um representante da empresa ao Guinness World Records anteriormente.

A Cellato, empresa responsável pelo sorvete, disse à CNN americana que sua principal missão não é simplesmente fazer sobremesas caras, mas de criar uma aventura culinária.

Se você se interessou no produto, ele está disponível para vendas no Japão e pode ser enviado diretamente ao consumidores, de acordo com o site.

Veja vídeo do sorvete mais caro do mundo

New record: Most expensive ice cream - JP73,400 (£5,469; €6,211; $6,696) made by OMER in Japan.



The ice cream includes edible gold leaf, white truffle and natural cheeses pic.twitter.com/kaJOACEear — Guinness World Records (@GWR) May 18, 2023

