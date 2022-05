Cliente diz ter encontrado pedra dentro de sorvete pedido via delivery em Fortaleza

Uma mulher diz ter encontrado um pedaço de pedra dentro de um sorvete da Bacio di Latte, no último dia 10 de abril. O caso aconteceu após ela pedir o produto no aplicativo de delivery da loja do Shopping Iguatemi. O objeto teria sido encontrado depois que ela deu as primeiras colheradas. A empresa respondeu, em nota, estar "investigando o ocorrido internamente para que as medidas necessárias sejam empregadas" (leia nota abaixo).



A cliente conta que escolheu o sabor pistache de maracujá, mas quando começou a comer o sorvete sentiu o que inicialmente achou que fosse um pedaço maior de pistache. Ao perceber a diferença de textura e tamanho, ela disse que viu que era, na verdade, um pedaço de pedra dentro do sorvete. "Eu mordi de leve, não mordi forte, e tirei da boca imediatamente. Vi que era um pedacinho de granito."

Sobre o assunto Festival Halleluya tem formato presencial confirmado para julho de 2022

Fortaleza inicia segunda fase da vacinação contra Influenza e sarampo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Your browser does not support the video tag.





Ela explicou que, no mesmo dia do ocorrido, fez uma avaliação negativa no aplicativo de delivery utilizado e enviou uma reclamação para o Instagram da empresa. A empresa teria respondido no dia seguinte a queixa oferecendo enviar novamente os sabores pedidos.

De acordo com a denúncia da cliente, ela foi informada de que só poderiam enviar o dinheiro de volta em uma semana.

Na resposta, a empresa também teria pedido a coleta da pedra para investigação interna, mas não houve recolhimento do objeto até a publicação desta matéria. "Como é um pedaço de pedra, poderia ter quebrado meu dente, uma criança poderia ter engolido, várias coisas poderiam acontecer de ruim", manifestou a cliente.

Veja nota da Bacio di Latte na íntegra:

“A Bacio di Latte esclarece que a produção de seus gelatos e demais produtos contam com os melhores ingredientes e seguem todas as normas de segurança alimentar, além de rigorosos padrões de análises, que atestam a qualidade e atendimento à legislação e todas as regulamentações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

As auditorias nas gelaterias são regulares, a fim de oferecer aos nossos consumidores produtos sob os mais rígidos padrões de segurança e qualidade. A Bacio di Latte está em contato com a consumidora e investigando o ocorrido internamente para que as medidas necessárias sejam empregadas”.

Tags