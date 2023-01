Restaurante em Fortaleza serve carne com ouro; veja quanto custa

Após a polêmica sobre a “ostentação” dos jogadores da seleção brasileira comendo carne com ouro no Catar, um restaurante de Fortaleza resolveu trazer esse “conceito internacional” para seu cardápio. A Churrascaria JP Steakhouse, no Meireles, serve cortes bovinos adicionados com ouro 24k.

Localizado na avenida Beira Mar, a churrascaria busca inovar no visual e na textura. O sócio-proprietário do JP Steakhouse, Guilherme Pereira, ressalta que os pratos com ouro são de “alta gastronomia” e que o metal adiciona textura crocante e “sabor único” à comida.

Guilherme cita o corte “Tomahawk”, uma parte da costela bovina e do bife ancho, coberto com finas lâminas de ouro. O prato tem 800 gramas e custa R$ 349.

No Catar, os jogadores da seleção comeram a “iguaria” servida pelo chef de cozinha chef turco conhecido como Salt Bae, o prato é vendido atualmente em torno de R$ 9 mil.

Muito antes da polêmica carne de ouro no prato dos jogares da seleção brasileira, em junho de 2019, Xuxa Meneghel foi convidada pelo Programa da Eliana, no SBT, para um "cardápio surpresa". Na ocasião, a artista comeu uma "pepeca vegana" - sobremesa azul com folhas de ouro.

“Pepeca vegana foi o nome que dei para sobremesa por sua base ser uma flor chamada clitória e ser semelhante à genitália feminina. A sobremesa é composta por folha de ouro, uma mousse de manteiga de coco, pistache, fava de baunilha e uma infusão de leite de amêndoas com a flor clitória, que solta essa cor linda azul nos preparos”, explicou a chef de cozinha responsável pelo prato.

