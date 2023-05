Briga na Disney: famílias trocam socos e chutes por causa de espaço para foto

Duas famílias entraram em uma confusão generalizada no parque Walt Disney World, em Orlando, nos Estados Unidos. A briga começou porque uma das famílias estava tirando fotos em frente para uma placa comemorativa dos 100 anos da The Walt Disney Company.



Um segundo grupo não gostou da demora e pediu para que eles mudassem de local. Como não houve sinal de atendimento ao pedido, a briga logo iniciou. O caso aconteceu nessa segunda-feira, 15 foi registrado por quem passava próximo. As imagens têm repercutido nas redes sociais e mostra o momento em que as famílias trocam socos e chutes em frente a placa comemorativa.

Confira vídeo de confusão entre duas famílias na Disney

Momento fofoca: duas famílias saíram na porrada no Walt Disney World, na última segunda.



De acordo com o canal Fox, o Gabinete do Xerife do Condado de Orlando foi acionado e informou que duas pessoas precisaram ser retiradas do parque e que uma outra pessoa teve de receber atendimento médico.