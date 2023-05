Fortaleza recebe espetáculo da Walt Disney Animation Studio em julho

Parceria como Nubank dará descontos em ingressos para clientes; No Estado, apresentação será no Teatro Riomar

Fortaleza é uma das sete cidades do Brasil a receber a produção Cantando com Encanto, espetáculo baseado no filme de animação produzido pela Walt Disney Animation Studios. Aqui, o evento será no dia 1º de julho, no Teatro do Riomar.



As outras cidades já confirmadas são Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, Natal. As apresentações iniciam neste mês de abril e vão até julho. Em parceria com a Disney, os clientes Nubank terão condições especiais de pagamento, nos sites de venda.

Os ingressos terão desconto de 50%, limitado a quatro por CPF, na pré-venda e na venda aberta ao público geral. Já os clientes que realizarem as compras com o Ultravioleta, cartão black do Nu, terão 75% de desconto, também limitado a 4 ingressos por CPF.

O filme será exibido em um telão com alta definição, acompanhado de uma banda composta por 10 músicos tocando ao vivo toda a trilha sonora de Encanto.



