Dragão da Disney pega fogo durante show e público é evacuado

Uma alegoria de dragão de 13 metros de altura pegou fogo durante o show "Fantasmic!", na Disney Califórnia, na noite desse sábado, 22. O público e os funcionários do parque foram evacuados; o Departamento de Bombeiros de Anaheim (Califórnia) informa que não houve feridos. As informações são da Fox News Digital.

O incêndio começou por volta das 22h30min, quando o dragão da personagem Malévola (de "A Bela Adormecida") soltou bolas de fogo em um combate com o personagem Mickey Mouse. A atração usa chamas digitais, fontes de água coloridas e pirotecnia. No entanto, o show pirotécnico saiu do controle e incendiou a cabeça da alegoria, logo se espalhando para o resto do corpo.

O acidente foi controlado e ninguém se feriu. A apresentação ocorre em dois horários, sempre à noite, na Ilha de Tom Sawyer, com o público separado por um rio artificial construído no local. Os visitantes de atrações próximas também foram evacuados, para evitar inalação de fumaça.

Segundo o corpo de bombeiros, os funcionários, conhecidos como cast members, foram tratados por possível inalação de fumaça, mas não precisaram de mais cuidados.

As programações até maio do "Fantasmic!" foram canceladas. A causa do incêndio ainda está sendo investigada, mas há a possibilidade de vazamento de líquido inflamável.

Com informações da Fox News Digital, Walt Disney World News Today e USA Today.

