Adolescente brasileiro de 16 anos é morto em metrô de Toronto

A morte do jovem brasileiro Gabriel Magalhães, de 16 anos, em uma estação de metrô de Toronto, mobilizou a população da capital da província de Ontário, no Canadá. O estudante voltava para casa na noite do último sábado, 25 de março, quando foi assassinado a facadas por um desconhecido.



Uma vigília à luz de velas foi realizada na noite de quinta-feira, 30 de março, em homenagem ao adolescente. O principal suspeito do crime, que foi considerado pela Polícia como um ato aleatório, um homem de 22 anos sem endereço fixo, foi preso e acusado de homicídio.

Ao canal Global News, Andrea Magalhães, mãe de Gabriel, contou que mudou-se de São Paulo para Toronto em busca de melhores oportunidades e segurança para seus filhos. Ainda segundo o portal, ela teria sido informada por policiais da morte do filho na madrugada de domingo.

O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, pronunciou-se sobre o caso em suas redes sociais. “Meu coração se parte pela família e amigos que lamentam a perda de Gabriel Magalhães. Um filho e irmão, sua vida terminou muito cedo. Este foi um assassinato sem sentido e não provocado que não pode ser tolerado. Todos em Toronto e Ontário merecem se sentir seguros em sua comunidade”, escreveu Ford em sua conta do Twitter.

