Biden se reunirá com Trudeau este mês no Canadá

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá, no fim de março, em Ottawa, com o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, e discursará no Parlamento do Canadá, informou a Casa Branca nesta quinta-feira (9).

Biden "reafirmará o compromisso com a associação entre Estados Unidos e Canadá e promoverá nossa segurança compartilhada, nossa prosperidade compartilhada e nossos valores compartilhados", disse a porta-voz da Presidência, Karine Jean-Pierre.

Entre os temas da agenda estarão "a cooperação em matéria de defesa e a modernização" do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, uma rede de defesa conjunta que, recentemente, utilizou-se de um caça americano para derrubar um balão suspeito no espaço aéreo canadense.

Os dois chefes de governo "também vão discutir os esforços em curso para apoiar a Ucrânia, aumentar os custos para a Rússia e de quem apoia o seu esforço bélico, e contra-atacar os impactos negativos da guerra no resto do mundo", disse Jean-Pierre.

No que diz respeito a temas regionais, os dois vão abordar a crise de dependência de opiáceos que afeta ambos os países e avaliar a luta para regulamentar a imigração.

