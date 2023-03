BC do Canadá mantém taxa básica de juros em 4,50% ao ano

O Banco do Canadá (BoC, na sigla em inglês) decidiu nesta quarta-feira, 8, manter sua taxa básica de juros em 4,50%, paralisando o ciclo recente de aperto, após em 25 de janeiro ter elevado a taxa em 25 pontos-base. A instituição afirma que segue com o aperto quantitativo (QT, na sigla em inglês) já em andamento. Além disso, ressalta que está preparado a elevar mais os juros, caso seja necessário para que a inflação retorne à meta de 2%.

Em comunicado, o BC canadense apontou que o crescimento global segue desacelerando e a inflação, caindo, principalmente devido à energia, embora a taxa siga "muito alta". O BC disse que a evolução econômica evoluiu globalmente em linha com as perspectivas do Relatório de Política Monetária (MPR).

O BC aponta que o mercado de trabalho segue apertado, e que o Produto Interno Bruto (PIB) do país abaixo do esperado, em grande parte por uma desaceleração considerável no investimento em estoques. "A política monetária restritiva continua a pesar sobre os gastos das famílias, e o investimento empresarial enfraqueceu junto com a desaceleração da demanda interna e externa."

No geral, o banco central diz que dados recentes permanecem em linha com as expectativas de que a inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) irá cair para cerca de 3% em 2023. Segundo comunicado, as taxas de inflação anual e trimestral devem cair ainda mais, como também as expectativas de curto prazo, para que seja possível que a inflação retorne à meta de 2%.

Ainda de acordo com o comunicado, a previsão é de um crescimento econômico "fraco" nos próximos trimestres, de forma que espera-se uma queda nas pressões do mercado de trabalho. "Isso deve moderar o crescimento salarial e também aumentar as pressões competitivas, tornando mais difícil para as empresas repassar os custos mais altos aos consumidores."

