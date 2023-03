'Pinóquio por Guillermo del Toro' vence Oscar de Melhor Animação

"Pinóquio de Guillermo del Toro' venceu o Oscar de Melhor Filme de Animação, a primeira estatueta entregue no Teatro Dolby na maior festa de Hollywood, neste domingo (12).

O filme dirigido pelo cineasta mexicano derrotou "Marcel the Shell With Shoes On", "Gatos de Botas 2: O Último Pedido", "A Fera do Mar" e "Red: Crescer é Uma Fera".

