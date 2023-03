Oscar 2023: Lady Gaga ajuda fotógrafo a se levantar

A participação de Lady Gaga na cerimônia do Oscar de 2023 repercutiu nas redes sociais antes mesmo de começar. No evento, que mudou o tradicional tapete vermelho para a cor "champagne", a cantora prestou ajuda a um fotógrafo que caiu durante o momento que antecedeu a premiação.

Na cerimônia, a artista Lady Gaga concorria à premiação de Melhor Canção Original pela canção "Hold My Hand" do filme “Top Gun: Maverick”. Juntamente a ela, concorriam na categoria: Rihanna por "Lift Me Up", de "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre"; Sofia Carson e Diane Warren por "Applause", de "Tell It Like a Woman"; Stephanie Hsu, David Byrne e Son Lux por "This Is A Life", de "Tudo em Todo o Lugar Ao Mesmo Tempo"; e Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava por "Naatu Naatu", de "RRR".

Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava levaram a estatueta na categoria que concorriam com Lady Gaga.

A Lady Gaga parando pra ajudar um fotógrafo que levou um tombo no Red Carpet do #Oscars. Dá o anjo pra ela! pic.twitter.com/aRGHI8504S — BCharts (@bchartsnet) March 13, 2023

Oscar 2023: Lista de todos os vencedores da premiação

Melhor Filme

"Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

Melhor Atriz

Michelle Yeoh, por "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

Melhor Ator

Brendan Fraser, por "A Baleia"

Melhor Direção

Daniel Kwan e Daniel Scheinert, por "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

Melhor Atriz Coadjuvante

Jamie Lee Curtis - "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

Melhor Ator Coadjuvante

Ke Huy Quan - "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

Melhor Animação em Longa-metragem

"Pinóquio" de Guillermo Del Toro

Melhor Filme Internacional

"Nada de Novo no Front"

Melhor Música Original

"Naatuu Naatu", do filme "RRR", música de M.M. Keeravaani, letra de Chandrabose

Melhor Edição

"Tudo em todo lugar ao mesmo tempo"

Melhores Efeitos Visuais

"Avatar: o caminho da água"

Melhor Roteiro Original

"Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

Melhor Som

"Top Gun: Maverick"

Melhor Curta de Animação



"The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse"

Melhor Curta Documentário

"The Elephant Whisperers"

Melhor Trilha Sonora

"Nada de Novo no Front"

Melhor Design de Produção

"Nada de Novo no Front"

Melhor Figurino

"Pantera Negra: Wakanda para Sempre"

Melhor Maquiagem e Penteados

"A Baleia"

Melhor Fotografia

"Nada de Novo no Front"

Melhor curta live action

"An Irish Goodbye"

Melhor documentário

"Navalny"

