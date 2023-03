Michelle Yeoh é a primeira asiática a ganhar Oscar de Melhor Atriz

Michelle Yeoh entrou para a história do Oscar na noite do último domingo, 12. Com o prêmio de “Melhor Atriz” por seu papel em “Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo”, ela se tornou a primeira mulher asiática a conquistar a estatueta na categoria em 95 anos de premiação. Yeoh nasceu na Malásia, país localizado no sudeste asiático.

A atriz também foi a primeira mulher não branca a ganhar na categoria desde Halle Berry, que recebeu o prêmio em 2002 por “A Última Ceia”. Yeoh concorria com Ana de Armas (“Blonde”), Andrea Riseborough (“To Leslie”), Cate Blanchett (“Tár”) e Michelle Williams (“Os Fabelmans”). Em seu discurso, destacou como o prêmio se torna uma porta de “esperança” e de “possibilidades” para outros asiáticos e criticou o etarismo - Yeoh tem 60 anos.

“Para todos os meninos e meninas que se parecem comigo e estão assistindo a esta noite, isso é um símbolo de esperança e de possibilidades. É a prova de que os grandes sonhos viram realidade. E senhoras… nunca deixem ninguém dizer que você já passou do auge”, afirmou.

Confira a lista de todos os vencedores do Oscar 2023

A cerimônia de premiação do Oscar 2023 aconteceu neste domingo, 12 de março, no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O evento prestou homenagem aos principais filmes, atores, técnicos, entre outras categorias do mundo cinematográfico e é a principal premiação de cinema do mundo.

A transmissão teve início às 20 horas com a entrada de celebridades e a cerimônia começou às 21 horas. No Brasil, o público pôde assistir à premiação pelo canal da TV fechada TNT e pela plataforma de streaming HBO Max.

Confira os vencedores do Oscar 2023:



Melhor Filme

"Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

Melhor Atriz

Michelle Yeoh, por "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

Melhor Ator

Brendan Fraser, por "A Baleia"

Melhor Direção

Daniel Kwan e Daniel Scheinert, por "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

Melhor Atriz Coadjuvante

Jamie Lee Curtis - "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

Melhor Ator Coadjuvante

Ke Huy Quan - "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

Melhor Animação em Longa-metragem

"Pinóquio" de Guillermo Del Toro

Melhor Filme Internacional

"Nada de Novo no Front"

Melhor Música Original

"Naatuu Naatu", do filme "RRR", música de M.M. Keeravaani, letra de Chandrabose

Melhor Edição

"Tudo em todo lugar ao mesmo tempo"

Melhores Efeitos Visuais

"Avatar: o caminho da água"

Melhor Roteiro Original

"Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

Melhor Som

"Top Gun: Maverick"

Melhor Curta de Animação



"The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse"

Melhor Curta Documentário

"The Elephant Whisperers"

Melhor Trilha Sonora

"Nada de Novo no Front"

Melhor Design de Produção

"Nada de Novo no Front"

Melhor Figurino

"Pantera Negra: Wakanda para Sempre"

Melhor Maquiagem e Penteados

"A Baleia"

Melhor Fotografia

"Nada de Novo no Front"

Melhor curta live action

"An Irish Goodbye"

Melhor documentário

"Navalny"

