Cristiano Ronaldo manda suprimentos às vítimas na Turquia e na Síria

O atacante Cristiano Ronaldo, jogador pelo Al-Nassr da Arábia Saudita, destinou um avião com suprimentos para os sobreviventes dos terremotos que atingiram a Turquia e a Síria no mês de fevereiro.

De acordo com as informações do tabloide britânico Daily Mail, entre os objetos enviados estavam tendas, pacotes de alimentos, travesseiros e cobertores, além de comida, leite para bebês e suprimentos médicos.

As mercadorias foram destinadas para a Turquia e a Síria. Os dois países perderam mais de 51.000 pessoas durante os terremotos.

Além dos suprimentos enviados aos países afetados, o jogador português realizou o sonho de Nabil Saeed, menino sírio que foi resgatado entre os escombros de uma construção atingida pelos terremotos.

A criança foi convidada para assistir uma partida do Al-Nassr, atual clube de Cristiano Ronaldo, no Campeonato Árabe, onde encontrou o seu ídolo.

"Quando vi o Cristiano, achei que era um sonho. Eu não acreditei. Nem sabia quando o sonho iria terminar”, revelou Nabil ao portal de notícias Al Jazeera.

A Syrian boy who survived the earthquakes and aftershocks that struck Turkey and Syria last month has fulfilled his dream of meeting Cristiano Ronaldo, after being invited to watch Al Nassr play in Saudi Arabia ⤵️ pic.twitter.com/ZhDJ666psa