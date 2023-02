Cristiano Ronaldo marca seu primeiro gol oficial pelo Al-Nassr

O atacante português marcou o segundo gol do Al-Nassr no empate em 2 a 2 com o Al-Fateh, de pênalti

Finalmente saiu o primeiro gol oficial de Cristiano Ronaldo no futebol árabe. O português – que assinou com o Al-Nassr no final de 2022 após deixar o Manchester United – marcou no último lance na partida contra o Al-Fateh, de pênalti.

Essa foi a terceira partida oficial de Cristiano por sua nova equipe, o jogador de 38 anos havia falhado em marcar nas duas primeiras e, inclusive viu seu time ser eliminado da Supercopa Saudita, após perder de 3 a 1 para o Al-Ittihad, clube do brasileiro Romarinho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Contra o Paris Saint-Germain, em partida amistosa durante o mês de janeiro, Cristiano Ronaldo já havia balançado as redes duas vezes na derrota de sua equipe – que era um misto entre o elenco do Al-Nassr e o do Al-Hilal – por 5 a 4.

O gol de pênalti foi o de número 820 da carreira do "Robozão" em partidas oficiais. A partida acabou 2 a 2 e os outros gols foram marcados por Anderson Talisca, pelo Al-Nassr, e por Tello e Bendebka, pelo Al-Fateh.

Tags