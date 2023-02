Cristiano Ronaldo marca quatro gols e Al Nassr goleia Al Wehda pelo Saudita

Com o resultado, o Al Nassr chega aos 37 pontos e assume a liderança do torneio nacional, já que leva vantagem sobre o Al Shabab nos critérios desempate

O Al Nassr venceu o Al Wehda por 4 a 0, pelo Campeonato Saudita. Inspirado, o astro português Cristiano Ronaldo marcou todos os gols da partida disputada no Estádio King Abdul Aziz. Com o resultado, o Al Nassr chega aos 37 pontos e assume a liderança do torneio nacional, já que leva vantagem sobre o Al Shabab nos critérios desempate.

O próximo compromisso do time de Cristiano Ronaldo é na sexta-feira que vem, contra o Al Taawon, pela 17ª rodada do Campeonato Saudita. A bola rola às 12h (de Brasília), no Estádio Universitário Rei Saud.

O craque português marcou duas vezes na primeira etapa. Aos 20 minutos, após receber na área e chutar cruzado, e aos 40, em lance muito parecido, mas do outro lado do campo. Aos 7 minutos da etapa complementar, o jogador de 38 anos já havia marcado, de pênalti, seu primeiro hat-trick com a camisa do time saudita e, aos 15, anotou o tento que deu números finais à partida.

A abertura do placar marcou o primeiro gol de Cristiano Ronaldo com a bola rolando em jogos oficiais na Arábia Saudita. Na última sexta-feira, o português balançou a rede no empate por 2 a 2 com o Al Fateh, mas de pênalti.

O gol foi ainda o de número 500 de Cristiano Ronaldo em ligas nacionais, somando as passagens por Portugal, Inglaterra, Espanha, Itália e Arábia Saudita.

