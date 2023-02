Gato resgatado após terremoto na Turquia é adotado por bombeiro que o salvou

O gato que foi resgatado após terremoto que atingiu a Turquia foi adotado pelo bombeiro que o salvou. O animal ficou 129 horas preso nos escombros na província de Gaziantep, no Leste do país.

Em vídeo que circulou nas redes sociais, o gato aparecia junto ao bombeiro após ter sido encontrado. O registro chamou a atenção dos internautas, pois o animal não queria sair do ombro do socorrista, identificado como Ali Cakas.

De acordo com informações do site Vida de Bicho, Cakas teria afirmado que adotaria o gato, caso o tutor do animal não fosse localizado.

Pelas redes sociais, o bombeiro compartilhou registros junto ao gato, que foi batizado como 'Enkas', que, em turco, significa "escombros". Segundo o canal Abc7, o bicho se tornou o novo mascote da corporação de bombeiros da qual Ali faz parte.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por AliCakas (@jcaks_1)

O terremoto de magnitude 7.8 na escala Richter atingiu a Turquia e a Síria no dia 6 de fevereiro e deixou mais de 40.000 mortos.

