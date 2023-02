Pai explicou por que segurou mão de filha morta na Turquia: "Não consegui soltar"

Foto ficou famosa após os terremotos que atingiram partes da Turquia e da Síria no último dia 6 de fevereiro. Três semanas depois, fotógrafo que fez imagem comovente e o homem se reencontraram

Um pai que segurava a mão de sua filha morta após o desabamento de um prédio residencial foi retratado por um fotógrafo da Agence France-Presse (AFP) no começo deste mês. Algumas semanas depois, o fotógrafo reencontrou Mesut Hancer, pai da menina Irmak. Ela morreu após os terremotos que destruíram parte da Turquia e da Síria. Os tremores já vitimaram mais de 50 mil vidas nas últimas três semanas, uma das tragédias mais mortais da história dos dois países.

Após encontrar o corpo da filha sob os escombros do prédio de oito andares onde dormia, o pai segurou sua mão até a chegada do socorro. As fotos tiradas foram um pedido de Hancer, ao ver o fotógrafo que passava pela região, retratando o desastre humanitário que se desenrolava.

"Faça fotos da minha filha", pediu. Hancer, que agora mora na capital, Ancara, e trabalha como funcionário administrativo, tenta reconstruir sua vida junto à esposa e os três filhos vivos. "Não há nada comparável a enterrar um filho. É uma dor indescritível", afirmou.

Terremotos na Turquia: pai diz que a dor é indescritível

A família de Hancer, sua esposa e seus quatro filhos, moravam na cidade de Kahramanmaras, na região mediterrânea da Turquia. Na madrugada dos terremotos, o pai de família estava trabalhando em sua padaria, quando sentiu os tremores e ligou para casa.

Sua esposa o informou de que haviam danos, mas que a residência não desabara. Todos estavam bem, mas não tinham informações sobre a filha mais nova, Irmak, que naquela noite havia dormido na casa da avó junto às primas de Istanbul, que visitavam a cidade.

Quando Hancer chegou à casa da mãe, o edifício estava em pedaços. Sob os escombros, conseguiu encontrar a filha, já morta, e ficou no local do desabamento, esperando as forças de segurança ou esquadrões de socorristas enviados pelo governo.

A ajuda não chegou. Tanto o pai de Irmak quanto outros moradores, que buscavam por seus entes queridos, tentavam remover os pedaços de concreto para retirar os corpos. O peso do material, porém, não permitiu. Por isso, Hancer sentou em meio aos escombros e encontrou a mão da filha, que segurou até conseguir recuperar seu corpo.

A foto de Adem Altan comoveu pessoas ao redor do mundo e motivou um empresário a oferecer um emprego ao homem.

Agora, longe de Kahramanmaras, Hancer e sua família tentam se reconstruir. No desastre, ele também perdeu a mãe, irmãos e sobrinhos.

