Brasileiro levando carne humana em mala é preso em Portugal; entenda

Um brasileiro foi preso em Portugal ao tentar deixar o país usando documentos de identificação falsos. De acordo com as informações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) português, Begoleã Mendes Fernandes, de 26 anos, tentava embarcar para Belo Horizonte (MG) quando foi detido.

O brasileiro é suspeito de participar do assassinato de Alan Lopes, da mesma idade, morto em Amsterdã. Além de documentos falsificados, Begoleã carregava carne humana na mala com a qual pretendia embarcar ao Brasil, de acordo com o jornal português Correio da Manhã.

Carne humana: brasileiro é preso em Portugal com pedaços de carne na mala ao tentar fugir

A prisão ocorreu na última segunda-feira, 27. O brasileiro levantou suspeitas após apresentar um cartão de identidade italiano, além de outros documentos com nomes de outras pessoas.

Begoleã morava em Amsterdã e, de acordo com testemunhas da sua cidade natal, Matipó (MG), intencionava tornar-se lutador profissional.

Após a apreensão de Begoleã, a SEF entrou em contato com as autoridades holandesas e recebeu a informação de que o homem era suspeito de participar de um assassinato na noite anterior ao voo, no domingo, 26.

Na mala do brasileiro, foram encontradas roupas com marcas de sangue, uma amarra e pedaços de carne envoltos em plástico, de aparência "suspeita". O item foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal de Lisboa, que confirmou que os itens eram, de fato, carne humana.

Brasileiro preso em Portugal: suspeito estaria fugindo de assassinato cometido em Amsterdã, dizem autoridades

As amostras analisadas, porém, foram confirmadas como não sendo da vítima do assassinato, Alan Lopes. Lopes, que morava com a família na capital holandesa, foi morto a facadas, de acordo com as declarações da irmã dele, Kamila Lopes.

A irmã da vítima informou que Begoleã era um frequentador da casa da família deles, chegando até a dormir na residência quando não tinha outro local para passar a noite. O irmão, Alan, trabalhava como açougueiro na cidade e, ainda de acordo com ela, fazia empréstimos frequentes ao suspeito.

Apesar das declarações, a irmã de Alan negou que o assassinato possa ter sido motivado pelas dívidas. Lopes explicou que a polícia de Amsterdã não divulga informações sobre a morte, mas que existe uma hipótese de o irmão ter levado golpes de luta para ficar desacordado, ficando vulnerável ao ataque.

