Invicto no MMA, cearense Gabriel Santos disputa cinturão do peso pena no LFA 151

Nascido em Beberibe, o cearense venceu todas as nove lutas que disputou no MMA. No LFA, evento norte-americano, Gabriel disputará o cinturão neste sábado contra o pernambucano José Delano

Invicto no MMA, o cearense Gabriel Santos terá uma noite importante neste sábado, 28. O lutador disputará, contra o pernambucano José Delano, o cinturão da categoria pena do Legacy Fighting Alliance (LFA), evento norte-americano que realiza sua primeira edição no Brasil neste ano. A luta será a principal do card e terá como palco o Ginásio do Polvilho, em Cajamar, São Paulo.

Nascido em Beberibe, no Ceará, Gabriel Santos iniciou a carreira como lutador em Fortaleza. Atualmente, o atleta treina no Rio de Janeiro e possui um currículo impecável: em nove combates, nove vitórias. O nocaute sobre Marcio Ticoto, no fim do ano passado, em evento da LFA, o credenciou para disputar o cinturão do peso pena.

Entre os maiores torneios de MMA do mundo, a LFA serve, também, como porta de entrada para o UFC, principal organização de luta do cenário. Uma vitória diante de Delano, além do importante cinturão, também traz holofotes importantes para Gabriel ascender a carreira de lutador.

O adversário, entretanto, é páreo duro. Delane, assim como Gabriel, vem de uma longa sequência de invencibilidade no MMA, totalizando 11 vitórias nas últimas 11 lutas que disputou — ou seja, o lutador pernambucano não é derrotado desde 2015.

Mobilização em Beberibe

Gabriel Santos é um orgulho para Beberibe. Não à toa, a mobilização no município pela luta do cearense é enorme, tanto que haverá um telão na Praça Matriz para que a população assista à exibição ao vivo do evento, cujo início acontece às 20 horas.

Gabriel Santos x José Delano - LFA 151

Transmissão: UFC Fight Pass



Data e horário: sábado, 28, a partir das 20 horas



Local: Ginásio do Polvilho, em Cajamar, São Paulo

Card principal

Peso-pena: Gabriel Santos x José Delano – cinturão

Peso-palha: Brenda Gotting x Julia Polastri – cinturão

Peso-leve: Anderson Ferreira x Milson Castro

Peso-pena: Caio Machado x Jonas Bilharinho

Peso-mosca: Mateus Brauns x Marciano Ferreira

Peso-leve: Well Oliveira x Marco Tulio Silva

Card preliminar

Peso-leve: Jefferson Nascimento x Matheus Rocha

Peso-palha: Alexia Thainara x Pamela Mara

Peso-leve: Cássio Barão x Lucas Barros

Peso-leve: Gabriel Souza x Lucas Escobar

Peso-leve: Manuel Minoto x Joabson Alves

Peso-meio-médio: Michael Oliveira x Clever Souza

Peso-palha: Laryssa Leila x Gabriela Fujimoto