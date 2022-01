Prisão perpétua para homem acusado de canibalismo na Alemanha

Um alemão foi condenado à prisão perpétua nesta sexta-feira (7) por um tribunal de Berlim por ter matado, esquartejado e comido um homem de 43 anos que ele contatou online.

Stefan R., um professor de 42 anos, foi considerado culpado de "assassinato" e "atentado à paz dos mortos".

Dada a gravidade do crime, foram acrescentadas condições à sua sentença que tornam quase impossível qualquer libertação antecipada.

Em 6 de setembro de 2020, a vítima organizou um encontro sexual com o acusado por meio de uma plataforma de namoro.

Stefan R. lhe teria dado um copo com GHB, a "droga do estuprador", com a qual ele teria perdido a consciência.

O réu cortou o pescoço e o deixou sangrar "porque isso o estimulava sexualmente", disse o advogado Martin Glage.

Uma vez morto, teria devorado uma parte de seus membros.

A investigação sobre seu desaparecimento levou à descoberta em novembro de 2020 de esqueletos em um parque ao norte de Berlim.

A investigação confirmou que eram os restos mortais do homem desaparecido.

Ao analisar o telefone da vítima, os investigadores conseguiram identificar o taxista que o levou até a casa do réu.

A polícia encontrou vestígios de sangue, outras partes do corpo e vários instrumentos, incluindo uma serra de ossos.

"Havia muito sangue da vítima", de acordo com Glage. Não há indícios de crime consentido: a vítima "queria sair viva" dali, acrescentou.

Os investigadores revelaram mais tarde que o réu já havia realizado buscas "específicas e detalhadas" em diferentes fóruns relacionados ao canibalismo.

