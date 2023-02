Criança autista de 3 anos é espancada em lanchonete em Belo Horizonte

Pai do garoto contou que havia apenas uma monitora cuidando de 36 crianças, sendo "impossível organizar e controlar" o espaço de diversão

Um garoto de 3 anos foi agredido com socos na lanchonete temática Mundo Animal, no último domingo, 5, em Belo Horizonte. O pai da criança, que é autista, contou que o pequeno estava brincando na área Kids do local, quando começou a ser espancado por dois meninos que aparentavam ter 5 e 7 anos.

Ele disse que havia apenas uma monitora cuidando de 36 crianças, sendo “impossível organizar e controlar”.

"Em um minuto de descuido, estavam espancando o meu filho. Estavam dando socos e mais socos na região do abdômen e nas costas de uma criança de 3 anos e meio", relatou. As informações são do portal Itatiaia.

Ao avistar a situação de violência, o pai tentou socorrer o filho, que estava chorando e em estado de choque. De acordo com ele, os funcionários não prestaram nenhum tipo de suporte após o ocorrido, nem mesmo oferecendo um copo de água.

O pai lamentou a situação e disse que torce para que outras crianças não passem por este tipo de constrangimento. "Não quero um tratamento especial para o meu filho, só que ele seja respeitado e aceito", completou.

De acordo com Helton, o restaurante entrou em contato com ele para se desculpar pelo ocorrido e convidou ele e a família a voltar para ter uma nova experiência.

Em nota, a lanchonete disse lamentar o ocorrido na unidade de Belo Horizonte e informou "que houve auxílio à família durante o mal-entendido entre as crianças e após o episódio através de contato telefônico com o pai da criança".

"Reforçamos ainda que a lanchonete conta com toda estrutura necessária de monitoria no Espaço Kids. Mais uma vez, nos colocamos à disposição da família e ressaltamos que nos dedicamos diariamente para que todos os nossos clientes tenham a melhor experiência em nossas unidades", acrescentou.

