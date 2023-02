Banco Mundial estima em R$ 176,8 bi danos do terremoto na Turquia

O terremoto que devastou o sul da Turquia e seus tremores secundários causaram danos de mais de US$ 34 bilhões (em torno de R$ 176,8 bilhões) - estimou o Banco Mundial nesta segunda-feira (27).

Esse valor equivale a 4% do Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2021, especifica a instituição financeira, acrescentando que a estimativa não leva em consideração o custo da reconstrução, "potencialmente o dobro", nem as consequências para o crescimento da Turquia, afirma o comunicado divulgado hoje.

