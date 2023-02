Pelo menos uma pessoa morreu em novo terremoto na Turquia

Pelo menos uma pessoa morreu em um novo terremoto de magnitude 5,6 atingiu o sul da Turquia nesta segunda-feira - três semanas depois de fortes tremores que afetaram a região. O tremor dessa segunda causou colapso de alguns edifícios já danificados, disseram autoridades do governo. Mais de 100 pessoas ficaram feridas como resultado do terremoto que teve como centro a cidade de Yesilyurt, na província de Malatya, disse Yunus Sezer, chefe da agência de gerenciamento de desastres do país. Mais de duas dezenas de prédios desabaram.

O terremoto de três semanas atrás destruiu partes do sudeste da Turquia e do noroeste da Síria e deixou mais de 50 mil mortos nos dois países. Desde a catástrofe, mais de 6.000 tremores secundários foram registrados. O novo tremor acontece com a região central da Turquia ainda praticamente sob escombros e tentando achar um caminho para a reconstrução de cidades inteiras. Mais de 173 mil prédios foram total ou parcialmente destruídos só na Turquia, segundo o governo. (Com agências internacionais).

