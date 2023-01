Everton confirma demissão do técnico Frank Lampard

O Everton, penúltimo colocado da Premier League, confirmou a informação dos meios de comunicação britânicos sobre a demissão do seu técnico Frank Lampard.

"A determinação e dedicação de Frank e sua equipe foram exemplares ao longo de sua passagem pelo clube, mas os resultados recentes e a posição atual na classificação motivaram a tomada desta difícil decisão", afirmou o clube.

Todos os membros da comissão técnica que trabalharam com Lampard também estão deixando o clube de Liverpool.

Na temporada passada, o Everton havia garantido a permanência de forma dramática, na última rodada, ao terminar na 16ª posição.

No sábado, o Everton perdeu por 2 a 0 para o West Ham, outro time tradicional que luta para não ser rebaixado. As nove derrotas dos 'Toffees' nos últimos 12 jogos da Premier League foram demais para Lampard.

Segundo a imprensa britânica, há dois principais candidatos a ocupar o banco dos 'Toffees': o argentino Marcelo Bielsa, ex-técnico do Leeds e do Olympique de Marselha entre outros, e Sean Dyche, antigo treinador do Burnley.

