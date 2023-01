Microsoft anuncia a demissão de cerca 10 mil funcionários

As demissões ocorrem após a empresa ter registrado o menor crescimento dos últimos cinco anos

A Microsoft anunciou, na manhã desta quarta-feira, 18, que vai demitir aproximadamente 10 mil funcionários até o fim de março, que representa cerca de 5% do quadro da empresa.

As demissões acontecem depois de a empresa anunciar que cresceu apenas 11% no terceiro trimestre em relação ao ano anterior, o número mais baixo em mais de cinco anos, afetado pela queda nas vendas de computadores pessoais e pela valorização do dólar.

O presidente-executivo da empresa, Satya Nadella, disse em um post de blog para funcionários que as empresas em todo o planeta começaram a "exercer cautela, pois algumas partes do mundo estão em recessão e outras estão prevendo uma".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O corte é resultado de uma crise que vem acontecendo nas grandes empresas de tecnologia. No final de 2022, Amazon, Twitter e Meta, juntas, cortaram mais de 35 mil funcionários.

Mais notícias de Economia

Tags