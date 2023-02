Peixe raro que anda com "mãos" é fotografado na Tasmânia

Um peixe-mão manchado foi fotografado nas profundezas do rio Derwent, na Tasmânia (Austrália), pelo fotógrafo francês Nicolas Remy. O profissional revelou as imagens para a CNN. Ameaçado de extinção, com menos de 3 mil deles na natureza, o animal se move usando as barbatanas peitorais que parecem mãos.

Remy buscava encontrar o peixe-mão desde o ano passado, quando saiu de Sydney - cidade que é a base profissional dele - até o Derwent, cujas águas estavam a 11 graus celsius de temperatura.

Mas a primeira investida não logrou êxito. Ele chegou a avistar um dos peixes, mas o flash da câmera o afastou, e a turbulência causada pelas nadadeiras do fotógrafo resultou em uma nuvem de lodo na foto.

Imagem premiada

Foram precisos três dias de aprimoramento da técnica de nado para que a movimentação de Remy não agitasse a água. Além disso, conta ele à CNN, um novo equipamento de iluminação que criava um holofote estreito foi utilizado.

Só assim, o fotógrafo conseguiu um close-up do peixe-mão. Na imagem, nota-se as escamas com coloração creme com manchas marrom-escuras ou alaranjadas que o ajudam a se disfarçar no fundo de um dos rios mais gelados da Austrália.

A fotografia ainda rendeu ao francês o primeiro lugar no concurso "Underwater Photography Guide's Ocean Art 2022”, na categoria água fria.

"Durante o último inverno da Tasmânia, passei 9 horas mergulhando em um trecho do rio Derwent (Hobart, Tasmânia), onde eu sabia que viviam alguns peixes-mão pintados. A água estava escura e siltosa com cerca de 2 metros de visibilidade, e usei dois strobes com snoots para iluminar apenas o peixe-mão e menos as partículas flutuantes", conta Remy ao site do concurso.



