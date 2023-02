ONG procura peixe-boi visto pela última vez em Jericoacoara

Animal é tido como raro no Estado do Ceará e teve o equipamento de localização perdido

Um peixe boi fêmea, batizado de Pintada, está sendo procurado pela ONG Aquasis. O animal, monitorado desde 2015 pela organização, foi visto pela última vez por surfistas e banhistas no dia 1º de fevereiro de 2023, nas redondezas de Jericoacoara, a 300 quilômetros de Fortaleza e pode ser identificado por ter o número 3 na costa.

"A maior preocupação é motivada por ela ter sido solta na natureza recentemente e ainda estar se adaptando", diz o informativo. Pintada passou seis anos no Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos da Aquasis e tinha sido solta na natureza pela última vez no dia 16 de janeiro de 2023.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sociedade dos Amigos da Marinha “Litoral Oeste Ceará” (@soamar_litoral_oeste_ceara) Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ONG destaca que o animal faz parte de uma espécie "ameaçada de extinção e rara no Estado do Ceará". Por essa condição, a peixe-boi fazia uso de um transmissor que a localizava, mas acabou perdendo o equipamento no dia 26 de janeiro.

"Ela perdeu o transmissor na região de Paracuru e segundo notícias de colaboradores de outras praias, continuou indo para oeste", explicou a ONG, que pede colaboração de moradores da região de Camocim, no Extremo Oeste cearense.

A equipe de monitoramento continua nas buscas de Pintada no litoral oeste, com campanhas em campo, rádios locais e mídias sociais. As buscas contam com apoio de parceiros da Comissão Ilha Ativa - CIA, ONG do Piauí.

Resgate da peixe boi Pintada

Onde: Por meio do número de telefone ou Whatsapp (85) 999800-0109

Sobre o assunto Aquasis celebra 27 anos em prol da conservação ambiental no Ceará

Documentário do processo de soltura de peixes-bois reabilitados no CE é lançado pela Aquasis; assista

Tags