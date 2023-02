Caso Madeleine McCann: jovem alemã pede exame de DNA alegando ser garota desaparecida

Uma jovem alemã, de 21 anos, ganhou visibilidade nas redes sociais após alegar ser Madeleine McCann, criança que desapareceu em Portugal, em 2007, quando tinha 3 anos. Só no Instagram, onde posta imagens de comparação e supostas evidências de que seria a garota, ela soma mais de 230 mil seguidores.

“Me ajudem, eu preciso falar com Kate e Gerry McCann. Eu acho que sou a Madeleine. Eu preciso de um teste de DNA. Investigadores da Polícia do Reino Unido e da Polônia tentam me ignorar. Eu vou contar minha história aqui. Me ajudem”, diz a biografia de seu perfil no Instagram, que foi criado na última terça-feira, 14.

Em uma das publicações, ela diz que não consegue se lembrar de sua infância porque sofre de “amnésia pós-traumática”. Ela afirma, no entanto, que tem lembranças de férias em um lugar quente e com apartamentos brancos, que se assemelha com a cidade de Algarve, em Portugal, onde Madeleine desapareceu.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Relembre o caso

Em 2007, Madeleine sumiu do seu quarto de hotel, quando passava férias com a família em Portugal. Seus pais Kate e Gerry McCann tinham saído para jantar com amigos em um restaurante do hotel.

A partir disso, começou uma comoção internacional e uma caçada a qualquer um que pudesse ter capturado a menina. Entre apelos dos pais e de pessoas famosas, como David Beckham, centenas de pessoas foram ouvidas. Funcionários do hotel, frequentadores dos locais ao redor, e os pais de Maddie, como era também chamada.



Em 2020, um alemão, identificado como Christian Brueckner, 45, foi apontado pelos investigadores como um possível suspeito de capturar Madeleine. Ele está preso na Alemanha por estuprar uma mulher na mesma região do Algarve na qual Madeleine desapareceu em maio de 2007. Brueckner nega envolvimento no crime.

Sobre o assunto Carta chega ao destino mais de 100 anos depois de ser enviada

Anticoncepcional masculino sem hormônios está em fase de testes

Streamers fazem lives debaixo de ponte em bairros ricos da China para terem melhores doações

Depois de 27 anos preso, homem é solto após ter inocência provada nos EUA

Casal bate recorde com beijo de mais de 4 minutos embaixo d'água; veja vídeo

Tags