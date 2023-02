Depois de 27 anos preso, homem é solto após ter inocência provada nos EUA

Desde o início, Lamar Johnson, 49, negou seu envolvimento no assassinato de Marcus Boyd, em 1994. Isso, no entanto, não foi suficiente para o juiz da época, que o condenou à prisão um ano depois da morte de Boyd. A vítima foi solta nesSa terça-feira, 14, em Missouri, nos Estados Unidos, após ficar 27 anos atrás das grades.

Em um comunicado, os advogados da vítima disseram que “eles nunca pararam de alegar que Lamar era culpado e pretendiam vê-lo definhar e morrer na prisão”.

Durante o julgamento no tribunal, o juiz do caso, David Mason, disse que duas testemunhas forneceram "evidências claras e convincentes" de que Johnson era inocente.

O homem foi preso em 1995 suspeito de assassinar Marcus Boyd que, segundo a BBC, foi morto a tiros por dois homens mascarados na varanda da casa de Johnson, em outubro de 1994. Desde o início, ele dizia que não estava em casa quando o crime aconteceu.

Alguns estados do país oferecem uma indemnização às pessoas cujas condenações criminais são retiradas. No Missouri, no entanto, esta medida ainda é muito limitada, e, segundo o The New York Times, Johnson não será recompensado. Para ajudar o homem a retomar a vida, o Innocence Project iniciou uma campanha de arrecadação de dinheiro no GoFundMe.

Ainda de acordo com o The New York Times, depois de ser liberado, Johnson saiu para comer com o time de advogados dele. Ele teria comido salada, frango e batatas fritas.

