Caso Madeleine McCann: promotor diz ter 'certeza' de solução do crime

O promotor Hans Wolters anunciou na TV portuguesa que novas provas do caso vieram à tona. Maddie desapareceu em 2007, quando sua família tirava férias em Portugal

O caso Madeleine McCann, a menina inglesa que desapareceu em 2007, aos 3 anos de idade, enquanto estava de férias com a família em Portugal, continua sem ser solucionado. Mas, de acordo com o promotor da investigação, o alemão Hans Christian Wolters, novas pistas foram encontradas que podem incriminar o principal suspeito do desaparecimento.

O promotor, que assumiu o caso em 2020, concedeu uma entrevista ao canal português CMTV, nessa terça, 3, dia em que o desaparecimento completou 15 anos. Ao falar sobre os novos fatos e evidências encontrados, declarou: “Temos certeza de que ele (Brueckner) é o assassino de Madeleine McCann". A natureza das provas encontradas não foi revelada pelo investigador.

Caso Madeleine: principal suspeito

O homem a quem Wolters se refere na entrevista é Christian Brueckner, alemão de 45 anos condenado por abuso de menores e tráfico de drogas. Brueckner está preso na Alemanha por estuprar uma mulher na mesma região do Algarve na qual Madeleine desapareceu em maio de 2007. No mês passado, Brueckner foi oficialmente identificado como suspeito do crime.

A acusação formal de Brueckner ocorreu no dia 22 de abril, a pedido de Wolters, em cooperação com autoridades alemãs e inglesas. Brueckner nega envolvimento no crime.

Desaparecimento de Madeleine McCann

Madeleine sumiu do seu quarto de hotel, onde estava com a família, quando passava férias na Praia da Luz, no Algarve, em Portugal. Na época do desaparecimento, Brueckner utilizava um trailer, que está na posse da polícia alemã desde 2020; tinham especulações que, nesse trailer, foram encontradas evidências relacionadas à Madeleine.

Sobre essa hipótese e se poderia negá-las, Wolters disse: “Não quero negar”. De acordo com o promotor, o suspeito ainda não foi informado de que é o principal suspeito do caso.

Com informações do portal UOL Notícias

