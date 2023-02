Mulher tira cochilo e acorda sem nenhuma lembrança dos últimos 15 anos, incluindo da filha

Canadense tem os últimos 15 anos de sua vida apagados de sua memória enquanto dormia e esqueceu até do nascimento da filha; entenda o caso

Mulher acorda de cochilo e esquece completamente de tudo que aconteceu nos últimos 15 anos de sua vida, perdendo memórias da filha e do namorado e volta a pensar que tem 17 anos. O caso pode até parecer roteiro de ficção, mas é a realidade da canadense Nesh Pillay, de 32 anos.



E se na ficção do filme “Como se fosse a primeira vez”, Henry (Adam Sandler) tem que reconquistar a namorada Lucy (Drew Barrymore) que não consegue guardar novas memórias todos os dias. Na vida real, é desse modo que Nesh define a própria vida depois de ter metade da sua vida "apagada" de sua memória.

Mulher dorme e quando acorda não lembra dos últimos 15 anos de sua vida e acredita ter 17 anos

Nesh, que mora em Toronto, no Canadá, tirou um breve cochilo em outubro de 2022 e quando despertou acreditava ter 17 anos, e não possuia mais memórias de sua filha, de 5 anos, nem do namorado, Johannes Jakope, de 30 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A canadense havia perdido lembranças dos últimos 15 anos de sua vida e, além disso, esquecia rapidamente de novas informações e eventos recentes.

Nesh descobriu após visita ao neurologista que ela teve uma concussão enquanto dormia, condição clínica caracterizada por uma lesão cerebral causada por uma pancada na cabeça ou uma agitação violenta da cabeça e do corpo.

Após esquecer os últimos 15 anos de sua vida, mulher precisa reaprender a ser ela mesma todos os dias

Após o fato, a vida da canadense tem sido semelhante ao roteiro do filme “Como se fosse a primeira vez”, com Johannes reconquistando-a todos os dias e ela reaprendendo sua própria história todos os dias.

O caso de Nesh ganhou notoriedade nas redes sociais depois que a jovem publicou em seu perfil do TikTok um vídeo narrando o processo de perda de memória e como tem lidado com o problema.

No registro, a mulher revela que chegou a confundir o namorado com um motorista de Uber. A publicação já conta com mais de três milhões de visualizações e mais de 500 mil curtidas. Confira:

Recuperação:

Nesh contou ao portal The Mirror que está realizando tratamento contínuo e que isso a tem ajudado a reter algumas novas memórias com o namorado e a filha. A canadense continua atualizando seu tratamento em suas redes sociais.



Veja notícias relacionadas

Sobre o assunto Mulher encontrada com amnésia é identificada após campanha na internet

Mulher com amnésia faz campanha na internet para descobrir quem é

App de fotos lança função para remover ex de fotos e substituir por objetos, animais ou comida

Black Mirror? Inteligência Artificial permite "conversa" com os mortos

Tags