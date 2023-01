Ator coreano Na Chul, da Netflix, morre aos 36 anos

O ator coreano Na Chul morreu nesse sábado, 21, na Coreia do Sul. O intérprete da plataforma Netflix era conhecido por suas participações em famosos doramas, as séries/novelas sul-coreanas.

Na Chul veio à óbito em um hospital da Coreia e, de acordo com a nota de divulgação da sua morte, o falecimento aconteceu em decorrência de "problemas de saúde exacerbados", sem que uma causa específica fosse publicada.

Títulos como "Vincenzo" e "Little Women", sucessos de crítica e audiência, fazem parte do currículo de Na Chul. Estreando em 2010 na indústria cinematográfica da Coreia, o artista era frequentemente elencado como o ator coadjuvante, ou second lead.

Outros doramas dos quais Na Chul participou são "Touch Your Heart", de 2019, e "Happiness", de 2021.

O velório do ator será realizado em Seul, capital da Coreia do Sul, no salão funerário da Universidade de Soonchunghyang, bairro de Yongsan, a partir das 8h30min desta segunda, 23.

