Manny Pacquiao enfrentou no ringue youtuber sul-coreano

A lenda do boxe filipino Manny Pacquiao voltou ao ringue neste domingo (11), pela primeira vez desde sua aposentadoria no ano passado, contra um youtuber sul-coreano em uma luta de exibição perto de Seul.

O ex-boxeador de 43 anos pendurou as luvas no ano passado para lançar sua candidatura à presidência filipina.

Neste domingo, Pacquiao lutou contra DK Yoo na KINTEX Arena em Goyang, Coreia do Sul, para arrecadar dinheiro para a Ucrânia e os sem-teto nas Filipinas.

Vestindo um roupão vermelho com detalhes dourados, Pacquiao fez sua entrada sob aplausos dos fãs e uma enxurrada de câmeras de celular.

Do outro lado do ringue estava DK Yoo, especialista em artes marciais e youtuber, que participava de sua segunda luta após uma exibição no ano passado contra o ex-lutador do UFC Bradley Scott.

Em termos puramente esportivos, DK Yoo, apelidado de "Bruce Lee sul-coreano", não foi páreo para a lenda filipina, apesar de sua maior altura e peso.

O sul-coreano deu sinais de cansaço já no segundo round, após ser atingido e derrubado por Pacquiao, que aproveitou a velocidade para desferir golpes rápidos.

Prestes a completar 44 anos, Pacquiao foi o vencedor por decisão unânime e sugeriu que pode voltar aos ringues em outras oportunidades.

Em entrevista à televisão, disse que continuaria treinando para recuperar a forma e, ao ser questionado sobre a possibilidade de uma nova luta em 2023, declarou: "Vocês vão ver".

Pacquiao, o único boxeador do mundo a ter sido campeão em oito pesos diferentes e que encerrou sua longa carreira de 26 anos com um recorde de 62-8-2 e 12 títulos importantes, admitiu: "Eu me senti sozinho quando me aposentei do boxe."

