Junta em Mianmar recorda nascimento de elefante albino como sinal de bom presságio

O nascimento de um elefante albino pressagia um futuro brilhante para Mianmar, afirma a junta militar no poder, em uma busca desesperada por legitimidade desde o golpe de fevereiro de 2021.

Pária no cenário internacional e lutando constantemente contra uma forte resistência interna, o Exército celebrou a chegada ao mundo em julho deste exemplar branco, tradicionalmente reverenciado por líderes do Sudeste Asiático.

No jornal estatal, a imagem do pequeno paquiderme - cuja pele é, na verdade, cinza clara - deixa em segundo plano a situação política atual, marcada pela violência cotidiana entre militares e milícias que se acusam mutuamente de massacres de centenas de civis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O elefante, nascido no oeste do estado de Rakhine, aparecerá em um selo especial emitido esta semana para marcar o 75º aniversário da independência do Reino Unido, informou a mídia estatal.

Um conjunto de moedas comemorativas em ouro e sua efígie já estão sendo preparados para a ocasião.

Segundo os especialistas enviados ao local, o elefante tem sete das oito características associadas a esses raros exemplares, em particular "olhos cor de pérola e dorso em forma de ramo de bananeira".

Em outubro, foi apresentado com grande pompa ao líder da junta, Min Aung Hlaing.

O entusiasmo pelos elefantes albinos, símbolos de bom presságio, remonta a centenas de anos. As crônicas dizem que os monarcas dos reinos budistas, que hoje compõem a Tailândia, Laos e Mianmar, disputavam por eles.

O custo exorbitante para manter esses símbolos de prestígio estabeleceu na linguagem atual a expressão "elefante branco", designando feitos irracionais do ponto de vista econômico.

O nascimento ocorreu no mesmo fim de semana da execução de dois dissidentes famosos. Foi a primeira execução da pena capital em Mianmar em décadas, provocando uma onda de indignação internacional.

Ao vincular as datas, os militares estão "descaradamente sugerindo" que as execuções são "de alguma forma justas", comentou à AFP Richard Horsey, do International Crisis Group.

O elefante permanecerá em Naypyidaw junto com outros elefantes raros, para que os visitantes do local, que consiste em abrigos semelhantes a estábulos, possam vê-lo. Dois outros elefantes brancos estão em Yangon, a capital econômica.

Com setores inteiros do país ainda devastados pelos combates e uma economia em frangalhos, a chegada a Naypyidaw de "Rattha Nandaka" ("o precioso elefante branco amado do país que trará prosperidade e felicidade à nação") foi recebida com ceticismo e descrença.

Alguns até duvidam da autenticidade de seu albinismo.

bur/jnd/pz/mab/zm/jc/mr

Tags