Rinoceronte é flagrado acordando cachorro em calçada e reação do animal viraliza

Os usuários das redes sociais compararam a reação do cachorro ao personagem do desenho animado "Coragem, o cão covarde". Veja vídeo:

Nos últimos dias está viralizando nas redes sociais o vídeo de um rinoceronte acordando um cachorro que estava deitado em uma calçada.

A reação do animal tem divertido os internautas, já que ele demora alguns segundos até perceber o tamanho da companhia que o acordou e sai em disparada em um susto perceptível.

O flagra provocou risada na pessoa que filma e os usuários das redes sociais, compararam a reação do cachorro ao personagem do desenho animado "Coragem, o cão covarde".



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Rinoceronte acorda cachorro no Nepal e vídeo viraliza. Confira:

Would definitely get your blood pumping waking up to that… pic.twitter.com/fW6FK7tY5g — Fred Schultz (@FredSchultz35) November 15, 2022

Cachorro se assustando com Rinoceronte no Nepal viraliza nas redes sociais

Publicado pelo usuário Fred Schultz no Twitter, no último dia 15 de novembro, o vídeo já conta com mais de nove milhões de visualizações em menos de três dias.

“Se você queria alguma prova de que os rinocerontes são realmente gentis”, escreveu na legenda da publicação. Confira vídeos:

De acordo com o site The Indian Express, a gravação foi feita no Nepal, próximo do Parque Nacional de Chitwan, que conta com uma população crescente de rinocerontes, mas a data do ocorrido não se sabe.



Confira notícias relacionadas

Tags