Presidentes da CBF e da Conmebol lamentam morte de Pelé

Em nota, a CBF disse que "a morte do ídolo é a mais triste notícia informada pela CBF desde a sua fundação há 108 anos"

Atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodriguez lamentou a morte de Pelé e prometeu diversas homenagens para "preservar a sua história e perpetuar o seu legado". O mandatário ainda decretou sete dias de luto.

“Estou profundamente emocionado com a partida do Pelé. A CBF fará todas as homenagens possíveis ao maior atleta de todos os tempos. Pelé é eterno e vamos trabalhar sempre para preservar a sua história e perpetuar o seu legado", disse.

“Lembro ainda hoje da emoção de ter visto o Pelé em ação em Ilhéus quando a seleção da cidade enfrentou o Santos em 1967. Eu tinha apenas 13 anos e fiquei impactado. Ele fez um dos gols. Dois anos depois, viajei até Salvador para assistir o milésimo gol dele, que acabou não saindo. O Nildo tirou o gol quase na linha. Eu e a Fonte Nova praticamente inteira vaiamos o zagueiro do Bahia. Três dias depois, o Rei marcou o milésimo no Rio diante do Vasco”, completou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Velório de Pelé será na Vila Belmiro e aberto ao público; confira detalhes da cerimônia

Família de Pelé pedirá ao Santos que aposente a camisa 10 como forma de homenagem

Filha de Pelé lamenta morte do pai aos 82 anos: "Te amamos infinitamente"

Em nota, a CBF disse que "a morte do ídolo é a mais triste notícia informada pela CBF desde a sua fundação há 108 anos".

Pela Seleção Brasileira, Pelé disputou 113 partidas e marcou 95 gols, sendo assim o maior artilheiro da história da equipe. Ao longo destes embates, foram 84 vitórias, 15 empates e 14 derrotas.

Além disso, ele conquistou três Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970), duas Copa Roca (1957 e 1963), uma Taça do Atlântico (1960), três Taça Oswaldo Cruz (1958, 1962 e 1968) e uma Taça Bernardo O'Higgins (1959).

Presidente da Conmbol também se despede do Rei

Quem também se despediu do Rei foi Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol. O mandatário publicou uma mensagem de despedida em suas redes sociais e agradeceu ao ex-jogador.

"O Rei Pelé deixou este campo terrenal para brilhar entre as estrelas no céu. O futebol sul-americano e mundial lamentam sua partida, seremos eternamente gratos por seu maravilhoso talento. Minhas condolências à família e amigos do nosso amado Pelé", escreveu.

Maior ídolo da história do Santos, Rei Pelé faleceu nesta quinta-feira, aos 82 anos, após complicações de um câncer no cólon. O ex-jogador lutava contra o tumor desde setembro de 2021, quando passou por uma cirurgia para sua retirada e estava se tratando no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Tags