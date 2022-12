Pelé: baixe pôster especial do Rei do Mundo

Para homenagear Pelé, O POVO disponibiliza um pôster especial do Rei do Mundo. A arte tem assinatura do artista plástico do jornal, Carlus Campos

Tricampeão mundial com o Brasil, Pelé morreu nessa quinta, 29, mas deixou um legado eterno. Para homenagear o ex-jogador do Santos, O POVO disponibiliza um pôster especial do "Rei do Mundo". A arte tem assinatura do artista plástico do jornal, Carlus Campos.

O POVO também preparou um especial sobre a morte do Pelé no OP+, nossa plataforma multistreaming. Lá, você pode ainda acompanhar as reportagens da versão impressa do O POVO sobre a partida do "Rei do Futebol".

Pôster especial de Pelé

Clique aqui para baixar o PDF.

Clique aqui para baixar a imagem.

