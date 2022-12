Enxadrista iraniana compete sem hijab e Irã não a reconhece como representante do país

A iraniana Sara Khademalsharieh competiu sem o hijab no Campeonato Mundial de Xadrez Rápido, realizado nesta semana no Cazaquistão, e a federação do Irã reagiu nesta quarta-feira dizendo que ela não estava representando a República Islâmica.

Khademalsharieh, grande mestra de 25 anos, apareceu sem o lenço durante a competição, organizada pela Federação Internacional de Xadrez (FIDE), um gesto considerado como uma demonstração de apoio aos protestos que sacodem o Irã há mais de três meses, desde a morte da jovem Mahsa Amini.

Amini, de 22 anos, morreu em 16 de setembro após ser detida pela polícia da moral em Teerã, por supostamente não respeitar o estrito código de vestimenta obrigatório para mulheres no país, que inclui o uso do hijab em público.

"Esta jogadora participava por conta própria" do torneio, declarou o chefe da federação iraniana de xadrez, Hassan Tamini, citado pela agência Fars.

"Khademalsharieh não participou dessa competição através da federação, mas de forma independente", insistiu o dirigente.

As esportistas femininas iranianas são obrigadas a cumprir o código de vestimenta também no exterior quando representam seu país em eventos internacionais, mas algumas apareceram recentemente em competições sem cobrir a cabeça.

Em outubro, a escaladora Elnaz Rekabi usou apenas uma faixa no cabelo em um campeonato em Seul. Em seu retorno ao Irã, foi recebida como heroína por dezenas de pessoas no aeroporto Imam Khomeini de Teerã.

Posteriormente, Rebaki se desculpou pelo incidente e disse que seu véu tinha caído acidentalmente, em comentários à imprensa estatal.

"Não esperávamos que essa enxadrista fizesse isso porque tinha participado de campeonatos anteriores conforme as normas", disse Tamini em referência a Khademalsharieh.

O esporte se tornou um terreno delicado durante os protestos, com várias atletas de destaque mostrando seu apoio aos manifestantes, como também fizeram alguns jogadores de futebol.

