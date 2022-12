Mais de 250 migrantes da Argélia chegaram às Ilhas Baleares desde o Natal

Mais de 250 migrantes que deixaram as costas argelinas chegaram às Ilhas Baleares, na Espanha, desde o Natal, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira (28), classificando esse número de "importante".

"Desde o dia de Natal temos tido uma chegada importante de migrantes em situação irregular às nossas costas, concretamente, cerca de 251 pessoas, o que é um número significativo", disse à imprensa Aina Calvo, delegada do governo espanhol (prefeita) nestas ilhas do mar Mediterrâneo, esclarecendo que este não era o número "mais alto do ano".

Só na quarta-feira, pelo menos 136 migrantes chegaram a este arquipélago, localizado a mais de 250 quilômetros da costa argelina e que tem Maiorca e Ibiza entre suas ilhas.

A maioria dos migrantes é do Magrebe e outros são da África subsaariana, informou a delegação em um comunicado. Entre eles estão 24 menores, declarou um agente da polícia nacional à televisão pública espanhola.

Calvo estimou as chegadas às Ilhas Baleares em "cerca de 2.600 pessoas" no ano de 2022, em comparação com as 2.400 do ano passado.

"A tendência que tínhamos desde 2019 não continua", insistiu a prefeita, apontando que o crescimento de chegadas às Ilhas Baleares já não é "exponencial".

De acordo com o Ministério do Interior espanhol, entre 1º de janeiro e 15 de dezembro, 12.047 migrantes chegaram ilegalmente às Ilhas Baleares e à Espanha continental, 24,7% a menos do que no mesmo período de 2021.

Se somadas as chegadas às Ilhas Canárias, localizadas na costa noroeste da África, o total sobe para 27.789 no mesmo período de 2022.

A ONG espanhola Caminando Fronteras publicou um relatório em 19 de dezembro afirmando que mais de 11.200 migrantes morreram ou desapareceram desde 2018 enquanto tentavam chegar à Espanha, uma média de seis por dia.

