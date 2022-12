Presidente peruana quer visitar outros países para conseguir apoio internacional

A presidente peruana Dina Boluarte pretende visitar outros países para reunir apoio internacional e esclarecer dúvidas sobre sua ascensão ao governo após a destituição do seu antecessor Pedro Castillo, segundo a chanceler Ana Gervasi.

Em declaração nesta terça-feira, Gervasi explicou que o primeiro destino seria o Brasil para presenciar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 01 de janeiro, contudo a presidente precisaria de permissão do Congresso peruano para viajar.

"Esta é uma ocasião extremamente importante para a presidente levar pessoalmente a mensagem de normalidade democrática e constitucional que existe no Peru e exercer a diplomacia presidencial, o que é importante", disse Gervasi à agência oficial de notícias Andina sobre a intenção de Boluarte ao deixar o país para visitar o Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para deixar o país, a presidente peruana precisa definir quem ficará à frente de seu cargo em sua ausência. A Constituição dá esse papel ao vice-presidente, mas neste momento não há nenhum. Boluarte apresentou um projeto para que o presidente do Congresso assuma essa tarefa, iniciativa que gera polêmica e alimenta suspeitas de que haja acordos prévios com um setor legislativo.

Tags