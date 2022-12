Torcedores franceses decepcionados com derrota na Copa, apesar de partida 'extraordinária'

A esperança de conquistar uma terceira estrela se transformou em uma enorme decepção para os torcedores franceses neste domingo (18), após a vitória da Argentina sobre os "Bleus" ao fim de uma partida "extraordinária" na final da Copa do Mundo, que terminou em disputa de pênaltis.

No Champs-Elysées de Paris, habitual avenida de celebração futebolística, milhares de pessoas desafiaram o frio e a chuva para assistir ao jogo em seus celulares, observaram jornalistas da AFP.

Durante a prorrogação, fogos de artifícios foram lançados quando o atacante francês Kylian Mbappé empatou a partida com uma cobrança de pênalti a minutos do apito final.

"Estamos decepcionados, principalmente com um final em disputa de pênaltis", declarou Louane, de 14 anos. "Mas [a seleção francesa] reagiu e acreditávamos" na vitória.

"Foi um jogo emocionante, extraordinário, que ficará gravado na história do futebol", disse Iulian Ionita, de 18 anos, envolto na bandeira da França.

O cenário desta final - a França perdia por 2 a 0 no intervalo, empatou em 2 a 2 e depois 3 a 3 em uma partida que só foi decidida nos pênaltis - também será lembrada por Romain Balthazar.

"Conseguir buscar dois gols e depois mais um foi incrível", elogiou este estudante de Engenharia de 22 anos que veio de Reims, no leste do país.

Imeran Rahmi, de 20 anos, se sentiu em "uma montanha russa" graças a Mbappé, primeiro jogador a marcar três gols na final de uma Copa do Mundo desde o inglês Geoff Hurst em 1966.

Apesar da derrota, Romain Balthazar disse estar "orgulhoso" com o desempenho dos "Bleus" no Mundial do Catar.

E Salma Alkaoui, de 19 anos, garantiu: "daqui a quatro anos a Copa será nossa novamente".

No bairro do Porto Velho de Marselha, no sul da França, a calma reinava até o primeiro pênalti, convertido por Mbappé. Já no terceiro, a cidade do Olympique de Marselha chegou a gritar o nome do jogador do PSG, clube arquirrival.

Em Lille (norte), a neve derretida e o frio receberam os torcedores cabisbaixos que deixavam os bares.

"Foi uma bela partida, estou super decepcionado por ter perdido, não tenho mais voz para o que gritei, mas estou orgulhoso, muito orgulhoso deles de qualquer maneira", lamentou Flavie Serra, 24.

Em Bordeaux (sudoeste), Anthony Brebis admitiu se sentir "muito chateado" e ainda sob o efeito da "emoção" da partida.

Cerca de 14 mil agentes de segurança foram acionados neste domingo por todo o país, 2.750 em Paris.

As lojas da famosa avenida Champs-Elysées permaneceram fechadas, uma precaução diante de possíveis incidentes violentos.

Após a partida, os agentes de segurança, que foram atacados com garrafas e fogos de artifícios, usaram bombas de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão, constaram jornalistas da AFP.

Cenários parecidos foram vistos em Lyon (centro-leste) e em Bordeaux, de acordo com repórteres da AFP.

Na quarta-feira, as comemorações pela classificação dos "Bleus" para a final ficaram manchadas pela morte de um adolescente, que foi atropelado em Montpellier (sul).

