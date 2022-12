Com hat-trick na final, Mbappé encerra Copa do Mundo como artilheiro

Apesar do vice-campeonato, francês tem atuação da gala na decisão e se isola como goleador máximo do Mundial com oito tentos. Camisa 10 da França igualou marca de gols de Pelé em Copas

A Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar, chegou ao fim neste domingo, 18. Em uma final história entre Argentina e França, os hermanos levaram a melhor nos pênaltis e faturaram o tricampeonato mundial.

No entanto, o esforço e qualidade do time francês também deve ser reconhecido, especialmente quando se trata de Kylian Mbappé, camisa dez da equipe. Com apenas 23 anos, o jogador assinalou três gols na grande decisão e igualou o inglês Geoff Hurst, contra a Alemanha em 1966, como os únicos jogadores a marcarem um hat-trick na final do maior torneio do futebol.

Com os gols, Mbappé também se tornou o artilheiro isolado do Mundial, tendo balançado as redes oito vezes. O francês disputava com Messi a liderança do ranking. O argentino, por sua vez, encerrou a Copa com sete tentos.

Além deles, outros dois jogadores estavam na briga: Giroud, centroavante da França, e Julián Álvarez, da Argentina. Ambos encerram o torneio com quatro gols cada e dividem a terceira colocação.

Mesmo com pouca idade, o jogador do Paris Saint-Germain segue batendo recordes. Neste domingo, 18, Mbappé ainda igualou a quantidade de gols de Pelé em Copas. Agora, ambos têm 12 tentos e 14 jogos disputados.

Trajetória francesa até a final

Sob o comando de Didier Deschamps, a França chegou ao Catar como atual campeã mundial. No grupo D, o time estreou no Mundial vencendo a Austrália por 4 a 1 com dois gols de Giroud, um de Mbappé e outro de Rabiot.

No segundo jogo, a ‘Les Bleus’ contou com um show de Mbappé, que marcou dois gols, para triunfar diante da Dinamarca pelo placar de 2 a 1. Já classificada, a seleção ainda encerrou a fase inicial com uma derrota para a Tunísia por a 1 a 0, quando jogou com time alternativo.

Já nas oitavas, Mbappé foi crucial novamente e assinalou mais dois gols na vitória por 3 a 1 contra a Polônia. Giroud marcou o outro gol francês na partida, se tornando o maior artilheiro da história da seleção.

Empolgada e em busca do segundo título consecutivo, a França ainda despachou a Inglaterra nas quartas e Marrocos, a surpresa da Copa, nas semis, para chegar até a grande decisão.

