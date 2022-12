Lionel Messi colocou no currículo vitorioso que possui a conquista de uma Copa do Mundo, neste domingo, 18., com a vitória da Argentina sobre a França, nos pênaltis, por 4 a 2. O camisa 10, aliás, afirmou que não irá se aposentar da seleção neste momento, apesar de ter disputado o mundial pela última vez.

"Não vou me aposentar da seleção. Quero continuar jogando pela Argentina para honrar o título de campeão mundial. Esse é o título que eu estava perdendo e aqui está. É louco. Ele se obrigou a esperar. Mal posso esperar para comemorar no país para ver a loucura por lá", disse.

"Temos sofrido muito. O que mais você poderia pedir hoje? O futebol é realmente um esporte louco. Ganhar a Copa do Mundo é o sonho de toda criança. Isso é para o povo argentino", finalizou.

A seleção argentina chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo da decisão, mas levou o empate na etapa final. Na prorrogação, os sul-americanos voltaram a ficar na frente, porém novamente viram os franceses igualarem. Já nos pênaltis, nada evitou o título argentino.

Com o resultado, portanto, a Argentina se consagrou tricampeã mundial. A seleção também conquistou a taça em 1978 e 1986.

Brilho de Messi

Eleito craque da Copa do Mundo de 2022, Lionel Messi foi o grande nome da Argentina no torneio. O camisa 10 marcou sete gols e deu três assistências.

Com o tento na decisão, o ultrapassou Pelé e assumiu a quinta colocação na artilharia histórica das Copas. O goleador máximo é Miroslav Klose, com 16. O vice é Ronaldo, que tem 15.

Além disso, Messi se tornou o jogador com mais jogos em Mundiais. Ele soma 26 partidas. Segundo o próprio camisa 10, essa é a sua última participação na competição.

