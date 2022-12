Messi é autista? Entenda fake news sobre o craque argentino

Boato ganhou força em 2013 e foi desmentido pela própria família do jogador e por seu médico

Lionel Messi, um dos grandes responsáveis pela vitória da Argentina sobre a França, neste domingo, 18, na final da Copa do Mundo — tem sido alvo de uma fake news há pelo menos nove anos. Isso porque circula, desde 2013, a informação de que o craque é diagnosticado com autismo. Segundo portal de notícias UOL, boato já foi desmentido pela própria família do jogador.

História teve inicio quando o escritor e jornalista brasileiro Roberto Amado fez uma publicação alegando que o craque argentino havia sido diagnosticado com autismo nível 1. No texto, o profissional elencava características de Lionel para "explicar" diagnóstico.

Dentre elas, estava: "seu estilo de finalização, uso de dribles parecidos, que indicariam um gosto por padrões repetidos, e a timidez com a imprensa".

A informação circulou de forma a parecer tão verídica que até personalidades públicas, como Christophe Dugarry, campeão do mundo com a França em 1998, já dinfundiram essa fake news.

Por mais que o boato pareça ter força, familiares e amigos do jogador sempre rebateram esse informação. Segundo Uol, o médico Diego Schwartzstein, que tratou de Lionel durante a infância e a adolescência, afirmou que o jogador "nunca foi diagnosticado" com autismo e classificou assunto como "bobagem".

