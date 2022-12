Neymar parabeniza Messi pelo título mundial com a Argentina

Neymar parabenizou neste domingo o craque Lionel Messi, seu companheiro de Paris Saint-Germain, pelo título mundial da Argentina, após a vitória da 'Albiceleste' sobre a França na final da Copa do Mundo do Catar.

"Felicidades Hermano", escreveu o atacante brasileiro em sua conta no Instagram, com uma foto de Messi com o troféu do Mundial.

Neymar, de 30 anos, e Messi, de 35, jogaram juntos por quatro temporadas no Barcelona (2013-2017), onde formaram um dos trios mais famosos do mundo ao lado do uruguaio Luis Suárez, antes de se reencontrarem no PSG.

No Catar, 'Ney' sofreu com a Seleção brasileira ao cair nas quartas de final para a Croácia, quando era grande favorita ao título.

A manifestação de Neymar foi mais uma entre vários grandes personagens do futebol brasileiro.

Ronaldo, que comandou o Brasil no penta em 2002, também enviou uma mensagem para o capitão argentino.

"O futebol deste cara joga pra escanteio qualquer rivalidade - até mesmo a histórica entre Brasil e Argentina. Vi muito brasileiro - e gente do mundo inteiro - torcendo por @leomessi nesta final eletrizante", escreveu o 'Fenômeno'.

"Uma despedida à altura do gênio que, muito além de craque da Copa, capitaneou uma era", acrescentou.

Romário, campeão do mundo em 1994, destacou que a final foi uma "grande homenagem ao futebol" e que seu "amigo" Maradona está feliz com a vitória da Argentina.

