Com dois gols na final, Messi é decisivo e se consagra após título da Copa do Mundo

Lionel Messi foi o grande nome da conquista da seleção argentina no Mundial do Catar. O resultado consagrou de vez o camisa 10

Quatro anos depois, a Copa do Mundo tem um novo dono. Neste domingo, 18, a Argentina superou a França com facilidade, pelo placar de 3 a 2, e sagrou-se a grande campeã mundial. O resultado é especial para todos os argentinos, mas é ainda mais importante para uma pessoa em específico: Messi

No jogo decisivo, o camisa 10 da Argentina chamou a responsabilidade e ditou o ritmo da equipe de Lionel Scaloni. Além dos dois gols marcados, Messi teve 87% de aproveitamento nos passes, deu três passes decisivos, acertou os quatro lançamentos que tentou, criou uma grande chance, sofreu duas faltas e ainda fez dois desarme. Atuação para ser guardada na história.

Dados do SofaScore.

Para ser campeão de uma competição da magnitude da Copa do Mundo, é necessário ter mais de um jogador decisivo. Entretanto, se tratando da Argentina não dá para negar o grande protagonismo de Lionel Messi. O título conquistado na manhã deste domingo consagrou e deixou marcado, de vez, o nome do camisa 10 dos hermanos.

Em seu provável último mundial, Messi finca seu nome entre os maiores da história ao conquistar o único título que lhe restava e atingir marcas impressionantes. Com sete aparições no Catar, o camisa 10 chegou a 26 jogos em Copas e se tornou o jogador com mais partidas disputadas no torneio. Ele também superou a quantidade de gols de Pelé nesta competição: 13 bolas na rede.

A Copa do Catar exime de vez a falácia de que o craque de 36 anos não conseguia ter o mesmo desempenho, e impacto, que tinha no Barcelona e PSG, na seleção argentina. Depois de conquistar a América em 2021, em pleno Maracanã, Lionel conquistou o mundo para os hermanos e, sem dúvida alguma, deixou Diego Armando Maradona contente.

Além da taça, Messi também esteve próximo de ser o artilheiro da competição. O camisa 10, que conduziu a Argentina ao título e foi um dos grandes responsáveis por trazer divertimento aos torcedores que assistiam aos jogos, marcou sete gols e ficou atrás apenas de Mbappe, que balançou as redes oito vezes.

O astro francês tentou roubar a cena na final - e talvez tenha até conseguido - ao marcar um hat-trick e ser apenas o segundo jogador na história a marcar três gols em uma decisão de Copa do Mundo. Entretanto, o título ficou para os hermanos e o nome que ficará marcado na história é o de Lionel Messi.

Para abrilhantar ainda mais o seu desempenho no mundial de 2022, Messi foi o melhor garçom da competição. Ao lado de Perisic (croata), Griezamann (francês), Bruno Fernandes (português) e Harry Kane (inglês), Lionel deu três assistências e foi o líder neste quesito.

